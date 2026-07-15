Кремниево-углеродная батарея нового поколения на 7100 мА•ч, камера Sony, Snapdragon 8 Gen 5, защита IP69, MIL-STD-810H и экран 144 Гц. Представлен Motorola Edge 70 Max

Motorola представила смартфон Edge 70 Max. Новинка получила флагманскую платформу Snapdragon 8 Gen 5, большой аккумулятор и набор современных функций на базе искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым Quad HD+ Extreme AMOLED LTPO-дисплеем с адаптивной частотой обновления до 144 Гц, частотой сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркостью до 7000 нит. Экран поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i.

Фото Motorola/gizmochina

За производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом 256 ГБ. Главной особенностью стала кремниево-углеродная батарея четвертого поколения емкостью 7100 мА•ч. Несмотря на такой аккумулятор, толщина корпуса составляет всего 8,29 мм. Смартфон поддерживает проводную зарядку TurboPower мощностью 90 Вт, магнитную беспроводную зарядку Qi2 мощностью 25 Вт и обратную зарядку 5 Вт.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA-710 с оптической стабилизацией, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с макросъемкой. Фронтальная камера — 32 Мп.

Фото Motorola/gizmochina

Motorola Edge 70 Max работает на Android 16 с оболочкой Hello UX. Производитель обещает три крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 5500 мм2 и система отвода тепла общей площадью 29 550 мм2.

Также смартфон получил Wi-Fi 7, стереодинамики с Dolby Atmos, Snapdragon Sound, защиту MIL-STD-810H, IP66, IP68 и IP69.