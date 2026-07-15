«Нам не нужен американский рынок». BYD настроена стать №1 в мире и забрать у Toyota корону лидера

Китайский производитель электромобилей BYD заявил, что сможет обогнать Toyota и стать крупнейшим в мире автопроизводителем по объёму продаж автомобилей, не выходя на рынок США.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявления руководителя международного подразделения компании, в то время как автопроизводитель готовится активизировать свою экспансию в Европе.

Стелла Ли, курирующая международные операции BYD, заявила, что стремление компании превзойти Toyota будет достигнуто за счет органического роста, а не приобретений. Её заявления последовали за объявлением основателя и генерального директора BYD Ван Чуаньфу в прошлом месяце о том, что компания стремится стать крупнейшим в мире автопроизводителем в течение пяти лет за счет ускорения зарубежной экспансии и развития технологий зарядки.

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«Я думаю, он поставил перед нами амбициозную цель, рассчитывая на собственный органический рост, — сказала Ли в интервью Financial Times. — Нам не нужен американский рынок для достижения этой цели».