В российскую частную ракету «Воронеж» инвестировали ещё 100 млн рублей

Фонд «Восход» вложил 100 млн руб. в проект российской сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж», якорный инвестор фонда — группа «Интеррос» Владимира Потанина. Это уже вторая инвестиция фонда «Восход» в проект — в 2023 году он вложил 120 млн руб., а в 2025 году Фонд содействия инновациям предоставил 60 млн руб. Таким образом, общий объём привлечённых средств составил 280 млн руб.

Изображение: «3Д Исследования и разработки»

«Воронеж» создаёт компания «3Д Исследования и разработки». Стартовая масса ракеты составляет около 35 тонн, она предназначена для вывода спутников массой до 350 кг на низкую околоземную орбиту высотой до 500 км, например малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, связи (в том числе интернета вещей) и навигации. Одной из главных функций сверхлёгкой ракеты может быть оперативная замена выбывающих из группировки спутников.

Выделенные фондом средства пойдут на создание жидкостного ракетного двигателя и завершение эскизного проекта ракеты «Воронеж». Создание двигателя НК-3 ведётся совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), его разрабатывают на базе рулевой камеры проверенного двигателя РД-107А ракеты «Союз». Предусмотрено три модификации: две для первой ступени и одна для второй. Сейчас этап эскизного проектирования завершён, началось создание рабочей конструкторской документации.