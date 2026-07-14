В поисковой системе Windows 11 теперь не будет рекламы. Microsoft выпустила крупное обновление этой функции операционной системы

Компания Microsoft сделала ещё один шаг в своём стремлении улучшить Windows 11. Компания рассказала о переработанной системе поиска в ОС, которая уже доступна, правда, пока лишь для участников программы Windows Insider.
Сама Microsoft выделяет несколько важных изменений:
- Главный экран стал более спокойным. Главная страница поиска упрощена, чтобы уменьшить визуальный беспорядок и упростить быстрый возврат к недавним поискам
- Более понятные результаты. Поиск лучше показывает, откуда получен результат — приложение, настройки, файл, веб-результат или предложение из магазина — поэтому легче понять, что вы просматриваете и куда перейдете, прежде чем нажать на кнопку.
- Рекламный контент удален из результатов поиска. В результатах поиска отображается наиболее релевантный ответ, что помогает сделать поиск более целенаправленным и менее отвлекающим.
- Вы контролируете результаты поиска в интернете и в Microsoft Store. Новая настройка позволяет выбрать, будут ли предложения из интернета и Microsoft Store отображаться рядом с локальными результатами.
- Приоритет отдается локальным результатам, если они лучше соответствуют запросу. Приложения, настройки и файлы чаще отображаются выше предложений из интернета и магазина приложений, если ваш контент лучше соответствует запросу.
- Поиск приложений стал более снисходительным. Поиск лучше справляется с опечатками, пропущенными буквами, лишними буквами и неполными словами при поиске приложений. Запросы типа «utlook» по-прежнему позволяют найти Outlook.
- Результаты ранжирования настроек улучшаются. Мы провели первый этап улучшения ранжирования, чтобы более релевантные настройки отображались выше в результатах, и в ближайшие месяцы планируем дальнейшую настройку.
- Улучшена функция поиска файлов. Поиск стал лучше отображать нужные локальные файлы благодаря добавлению поддержки поиска по двум символам. Также улучшено отображение файлов из облака и подключенных файлов в результатах поиска, если они являются наиболее точным соответствием. Эти изменения помогут вам быстрее найти нужный документ, загрузку или папку.
- Надежность повышается. Улучшена надежность поиска, включая снижение вероятности сбоев и проблем с загрузкой, и работа над этим продолжается.
Таким образом, если подытожить, улучшения произошли по всем фронтам, начиная с корректности работы поисковика и заканчивая удаление рекламы. Остаётся дождаться, когда это нововведение запустят для всех.
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