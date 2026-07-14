Полноценный ПК мощнее PlayStation 5 всего за 250-300 долларов? GPU платы AMD BC-250 можно полностью разблокировать

Плата AMD BC-250, которая представляет собой фактически урезанную основу от PlayStation 5, теперь стала потенциально ещё привлекательнее, потому что её можно превратить в неурезанную.

AMD BC-250 содержит APU от PS5, но лишь с 1536 потоковыми процессорами против 2304 у PS5. При этом сам чип технически содержит 2560 п.п. И оказалось, что в некоторых случаях все их можно разблокировать. Именно в некоторых, потому что всё зависит от конкретного экземпляра.

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Автор канала The Phawx протестировал самодельный ПК на основе BC-250 с полностью разблокированным GPU. К сожалению, он не стал сравнивать производительность в таком виде и изначальном, но зато у нас есть результаты уже разблокированного варианта.

Скриншот видео

И результаты таковы, что в Full HD можно играть в ресурсоёмкие современные игры, получая заветные 60 к/с и более. Конечно, всё ещё зависит от настроек, но система действительно неплоха. Фактически она мощнее, чем Steam Machine.