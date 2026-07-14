Миссия быстрого реагирования: российские учёные рассчитали, как догнать межзвёздные объекты

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) и Института прикладной математики РАН разработали систему для полётов к межзвёздным объектам, залетевшим в Солнечную систему. Исследователи отмечают, что она сокращает расход топлива примерно на 30% и способна перехватить объект независимо от направления его подлёта.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда в Солнечную систему залетает объект из другой звёздной системы, у учёных есть всего несколько месяцев, чтобы его изучить, рассказали в МФТИ. Межзвёздные кометы и астероиды движутся на огромной скорости и быстро покидают Солнечную систему. Зачастую времени недостаточно, чтобы отправить к объектам космические аппараты, детально рассмотреть их и собрать образцы грунта.

Российские учёные придумали разместить в разных точках на орбите вокруг Солнца сеть спутников с большими солнечными парусами. Когда телескопы обнаружат межзвёздный объект, система рассчитает оптимальные траектории и время полёта и выберет спутник для выполнения миссии. Аппарат включит ионные двигатели малой тяги и направится к Солнцу, используя его мощную гравитацию, затем ускорится и совершит рывок к межзвёздному объекту.

Учёные рассчитали, на каком расстоянии от Солнца энергетически наиболее выгодно перехватывать межзвёздные объекты. Оказалось, чем дальше находится объект от Солнца, тем тяжелее его догнать с помощью гравитационного манёвра. Согласно модели, для перехвата объекта с любого направления достаточно восьми аппаратов, расставленных на орбите Земли вокруг Солнца.