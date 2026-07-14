Фейковый SSD Samsung 870 EVO почти идентичен настоящему внешне, но выходит из строя, если записать более 120 ГБ

Система и стороннее ПО определяют его, как настоящий

Поддельные SSD становится всё сложнее и их всё труднее распознать. Авторы AKIBA PC Hotline решили протестировать фейковый Samsung 870 EVO, коих сейчас на рынке стало очень много, и обнаружили, что внешне различить оригинал и подделку крайне сложно.

При подключении подвоха тоже нет. Windows определяет накопитель, как настоящий с объёмом 2 ТБ, CrystalDiskMark показывает скорость, которая должна быть у SSD с интерфейсом SATA, но всё же заставить проблему проявиться несложно, если знать, куда копать.

Фото AKIBA PC Hotline

Запуск теста H2testw даёт понять, что перед нами подделка. После достижения отметки примерно в 120 ГБ записанных данных, скорость падает до нуля. При этом данные, записанные на накопитель, считать уже не получается, а сам SSD теряет работоспособность.

Фото AKIBA PC Hotline

То есть можно пользоваться SSD, не замечая подвоха, если не использовать более 120 ГБ памяти. При этом, в отличие от ряда других подделок, проблема этой в том, что при превышении отметки в 120 ГБ накопитель выходит из строя.