Экран, приложение, USB-C и до 105 дней без подзарядки: Представлен новейший ирригатор Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro

Xiaomi представила новый ирригатор Mijia Smart Water Flosser Pro, который получил цветной экран, поддержку фирменного приложения Mijia и автономность до 105 дней. В Китае новинка уже поступила в продажу по цене 399 юаней (около 56 долларов).

Устройство оснащено вращающейся насадкой с двойной струей воды: центральный поток очищает зубы, а внешний веерообразный охватывает большую площадь. По данным Xiaomi, такая конструкция позволяет удалять до 99,99% зубного налета. В комплект также входят насадка с микропузырьками для чувствительных десен и ортодонтическая насадка для ухода за брекетами и ретейнерами.

Фото Xiaomi/gizmochina

На корпусе расположен цветной дисплей, отображающий режим работы, уровень заряда аккумулятора и таймер. Пользователям доступны четыре стандартных режима, а через приложение можно выбрать один из 10 уровней давления, три скорости импульсов и три варианта подачи воды. Приложение также ведет статистику использования и напоминает о необходимости провести очередную процедуру.