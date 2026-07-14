Ссылки Telegram формата t.me перестали открываться в браузерах

Короткий домен t.me, который Telegram многие годы использовал для ссылок на каналы, публикации и профили, перестал корректно работать в браузерах из-за ограничений, введенных оператором доменной зоны .me. Об этом сообщил «Код Дурова».

Из-за проблемы ссылки формата t.me могут не открываться и не перенаправлять пользователей в приложение Telegram. При этом внутри самого мессенджера они по-прежнему работают без изменений.

Изображение Grok

После сбоя Telegram оперативно перешел на использование домена telegram.me. Теперь при копировании ссылок на сообщения, публикации и каналы приложение автоматически подставляет именно этот адрес вместо привычного t.me. Например, ссылка вида t.me/... теперь заменяется на telegram.me/....