На МКС отправят необычный груз: вместе с экипажем полетит гастрономический сет русской кухни

14 июля с космодрома Байконур состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29», который доставит на Международную космическую станцию экипаж 75-й длительной экспедиции. Старт ракеты «Союз-2.1а» запланирован на 17:48 по московскому времени, а стыковка с модулем «Причал» российского сегмента МКС ожидается примерно в 20:56. Миссия продлится 261 день.

В состав экипажа вошли космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это будет второй космический полет, для Менона — первый.

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Помимо научной аппаратуры корабль доставит на станцию необычный груз — гастрономический сет, созданный на основе русской кухни. Меню разработано в рамках проекта «Первые в космосе» и включает блюда из уже сертифицированных для МКС продуктов, но с новыми вкусовыми сочетаниями. Экипаж приготовит космический ужин прямо на борту станции под руководством шеф-поваров.