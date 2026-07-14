Samsung снова обошла Apple и возглавила мировой рынок смартфонов во II квартале 2026 года

Samsung вернула себе первое место на мировом рынке смартфонов по итогам второго квартала 2026 года, сместив Apple, которая возглавила рейтинг лишь несколькими месяцами ранее. Об этом говорится в новом отчёте аналитической компании Counterpoint Research.

По данным исследования, доля Samsung достигла 24% мирового рынка, что стало лучшим результатом среди всех производителей смартфонов. Главным драйвером роста аналитики называют флагманскую линейку Galaxy S26, а наиболее успешной моделью оказался Galaxy S26 Ultra, представленный в марте.

При этом Apple не потеряла позиции в абсолютных показателях. Компания увеличила поставки смартфонов на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и установила собственный рекорд квартальной доли рынка — 20%. Самым продаваемым смартфоном вновь стал iPhone 17. Однако аналитики отмечают, что рост компании сдерживали проблемы с поставками памяти и более слабый спрос на предыдущие поколения iPhone, особенно на китайском рынке.

Фото: Evan Blass

Одной из ключевых причин перестановки лидеров Counterpoint называет глобальный дефицит оперативной памяти, возникший на фоне стремительного роста спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Производители были вынуждены перераспределять поставки микросхем в пользу наиболее актуальных моделей, а увеличение стоимости компонентов привело к росту цен на смартфоны и охлаждению спроса.

Samsung оказалась в более выгодном положении благодаря собственному производству памяти. Несмотря на повышение цен на часть моделей в начале года, компания сохранила прежнюю стоимость Galaxy S26 Ultra, что, по мнению аналитиков, также способствовало высоким продажам флагмана.