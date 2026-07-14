Ещё один контракт для Маска: NASA запустит орбитальный интерферометр SunRISE на Falcon Heavy вместо ракеты Vulcan от ULA

Все аппараты группировки уже собраны и протестированы

NASA изменило носитель миссии SunRISE (Sun Radio Interferometer Space Experiment): вместо ракеты United Launch Alliance Vulcan Centaur шесть научных спутников отправятся в космос на SpaceX Falcon Heavy.

Запуск состоится с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в рамках совместной миссии, организованной Космическими силами США, однако точную дату агентство объявит позже.

Главная задача SunRISE — изучение радиоизлучения Солнца, возникающего в его внешней атмосфере — короне. Для этого шесть небольших спутников будут работать как единый радиоинтерферометр, фактически образуя виртуальную радиотелескопическую антенну диаметром в десятки километров. Аппараты разместят немного выше геостационарной орбиты — на высоте около 35 тысяч километров.

Источник: Space Dynamics Laboratory

Миссия будет отслеживать радиовсплески, возникающие при ускорении заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Такие радиосигналы достигают Земли раньше самих потоков солнечных частиц, поэтому их регистрация может стать системой раннего предупреждения. Во время мощных солнечных бурь эти частицы способны выводить из строя спутники, нарушать работу электроники и создавать дополнительную радиационную опасность для астронавтов.

Используя данные сразу шести аппаратов, учёные смогут определять точное место возникновения солнечных радиовсплесков и проследить, как распространяются связанные с ними выбросы вещества. Это поможет лучше понять механизмы формирования космической погоды и повысить точность её прогнозирования.