Первый прецедент в США: Нью-Йорк замораживает стройку мега-дата-центров

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул готовится подписать указ, который временно остановит строительство новых крупных дата-центров сроком до одного года. Решение станет первым в США примером фактического запрета на расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта на уровне штата.

Мораторий коснётся дата-центров мощностью более 50 МВт, включая проекты, которые уже подали заявки на получение разрешений, но ещё не начали строительство. Исключения сделают для объектов меньшего масштаба, а также для инфраструктуры больниц, университетов и других организаций с особыми потребностями.

По словам администрации Хокул, пауза необходима, чтобы разработать новые экологические требования для крупных вычислительных объектов и оценить их влияние на энергосистему штата. Власти также изучат последствия роста потребления электроэнергии и возможное влияние дата-центров на счета жителей.

«Развитие дата-центров угрожает повышением стоимости электроэнергии, истощением природных ресурсов и создаёт неопределённость для жителей Нью-Йорка, поэтому я обязана принять меры», — заявила Хокул. Губернатор также намерена добиваться отмены налоговых льгот для крупных дата-центров.

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Запрет вступит в силу немедленно и будет действовать год, но может быть отменён раньше, если штат успеет принять новое регулирование. Указ фактически заменяет законопроект с аналогичным годовым мораторием, который ранее одобрило законодательное собрание Нью-Йорка.

Причиной усиления давления на отрасль стал резкий рост строительства дата-центров для систем искусственного интеллекта. Такие объекты требуют значительно больше электроэнергии, чем традиционные вычислительные площадки, а их появление в регионах с ограниченными энергетическими ресурсами вызывает опасения из-за роста нагрузки на сети и стоимости электричества.

Недовольство расширением дата-центров растёт и среди жителей других штатов. Согласно опросу Gallup, опубликованному в мае, 71% американцев выступают против размещения дата-центров в своих районах. Для сравнения, строительство атомных электростанций вызывает негативную реакцию у 53% опрошенных.

При этом позиция властей остаётся неоднородной. В штате Мэн ранее приняли закон о запрете новых дата-центров до ноября 2027 года, однако губернатор Джанет Миллс наложила вето из-за отсутствия исключения для конкретного проекта. В то же время губернаторы Калифорнии, Мичигана и Пенсильвании продолжают поддерживать развитие инфраструктуры для ИИ.