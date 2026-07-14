OpenAI превратила ChatGPT в рабочего ИИ-агента: новый ChatGPT Work сам выполняет задачи в почте, календарях и корпоративных сервисах

Инструмент на базе нового GPT-5.6 подключается к Gmail, Slack, GitHub и другим системам, разбивает сложные задачи на этапы и создаёт готовые документы, отчёты и сайты вместо обычных ответов в чате

OpenAI представила ChatGPT Work — нового ИИ-агента внутри своего основного чат-бота ChatGPT, который предназначен для самостоятельного выполнения многоэтапных рабочих задач. Система умеет собирать информацию из подключенных сервисов, анализировать файлы и рабочие процессы, а затем создавать готовые документы, таблицы, презентации, отчёты и сайты.

ChatGPT Work работает на основе новой флагманской модели GPT-5.6 и использует облачную виртуальную машину, постоянно доступную пользователю. В отличие от некоторых решений конкурентов, которым требуется включенный пользовательский компьютер, агент выполняет задачи на серверах OpenAI и сохраняет доступность независимо от устройства.

Инструмент может подключаться к Gmail, Google Calendar, Slack и GitHub через плагины на базе стандарта Model Context Protocol (MCP).

По словам менеджера продукта OpenAI Тая Гери, работавшего над ChatGPT Work, цель проекта — сделать возможности ИИ-агентов, которые ранее были доступны главным образом внутренним инструментам компании вроде Codex, массовым продуктом. Агент может получить общий результат, разбить его на отдельные шаги и самостоятельно выполнять работу в течение длительного времени.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Один из показанных сценариев связан с управлением рабочим календарём и коммуникациями. ChatGPT Work способен изучить расписание пользователя, найти конфликты встреч, определить события, требующие подготовки, а после команды пользователя принять решение — перенести, подтвердить или отменить встречи. Пользователь также может настроить стиль написания текстов, организовать работу по проектам и создавать интерактивные сайты прямо внутри сервиса.

В качестве примера использования Гери рассказал о подготовке внутренних тестов продукта. Вместо ручной координации десятков сотрудников ChatGPT Work проверил информацию в Slack, GitHub и документации, определил участников и организовал 10 отдельных сессий тестирования. По словам менеджера, задачи, которые раньше занимали месяцы, в некоторых случаях теперь можно выполнить за неделю, включая анализ причин оттока пользователей и подготовку предложений по улучшению продуктов.

При этом OpenAI отдельно подчёркивает вопросы безопасности данных. ChatGPT Work получает доступ к корпоративной информации — письмам, сообщениям Slack, календарям и истории разработки в GitHub, компания заявляет, что пользователь сохраняет контроль над подключениями и настройками конфиденциальности. OpenAI также указывает, что корпоративные аккаунты используют существующие механизмы защиты, включая отказ от использования пользовательских разговоров для улучшения будущих моделей.

Аналогичные подходы развивают Anthropic с Claude Cowork и Microsoft с Copilot Cowork — все три решения стремятся перейти от формата чат-бота к постоянно работающему цифровому помощнику, который выполняет задачи через подключенные сервисы. OpenAI делает ставку на масштаб распространения ChatGPT: компания заявляет о 900 млн еженедельных пользователей и более чем 9 млн корпоративных клиентов.