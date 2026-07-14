Nubia анонсировала ИИ-смартфон и питомца iMoochi

Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года и Совещание высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля.
Эта крупная глобальная конференция в области искусственного интеллекта представит широкий спектр передовых технологий и продуктов в сфере ИИ, причем более 300 продуктов впервые будут представлены на мировом рынке.
Компания Nubia официально анонсировала свою линейку продукции для выставки WAIC 2026, в которую войдут смартфон с поддержкой искусственного интеллекта, питомец iMoochi с искусственным интеллектом и устройство для прямой трансляции ZTE TOPFLOW.
iMoochi, робот-питомец с искусственным интеллектом, — это эмоциональный робот-компаньон с возможностью интерактивной обратной связи. Он может реагировать на пользователей посредством зрительного контакта, движений и голоса, обеспечивая более эмоционально насыщенное общение.
Что касается аппаратной части, iMoochi оснащен чипом Unisoc T8300 и пятью сенсорными датчиками. Сенсорные зоны расположены на голове, спине, носу, а также левой и правой ступнях, и способны распознавать прикосновения и взаимодействия пользователя, обеспечивая соответствующую обратную связь.
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