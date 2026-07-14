Nubia анонсировала ИИ-смартфон и питомца iMoochi

Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года и Совещание высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля.

Эта крупная глобальная конференция в области искусственного интеллекта представит широкий спектр передовых технологий и продуктов в сфере ИИ, причем более 300 продуктов впервые будут представлены на мировом рынке.

Компания Nubia официально анонсировала свою линейку продукции для выставки WAIC 2026, в которую войдут смартфон с поддержкой искусственного интеллекта, питомец iMoochi с искусственным интеллектом и устройство для прямой трансляции ZTE TOPFLOW.

Фото Nubia/

iMoochi, робот-питомец с искусственным интеллектом, — это эмоциональный робот-компаньон с возможностью интерактивной обратной связи. Он может реагировать на пользователей посредством зрительного контакта, движений и голоса, обеспечивая более эмоционально насыщенное общение.