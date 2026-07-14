У Intel настолько всё хорошо с техпроцессом 18А, что теперь компания собирается сама производить почти все процессоры Nova Lake

Техпроцесс 18A у Intel получился весьма неплохой, и теперь стало известно, что компания настолько улучшила показатель выхода годных кристаллов, что изменила свои планы на производство процессоров Nova Lake.

В документах компании нашли информацию о том, что изначально Intel планировала передать на аутсорс 60-70% всех чипов Nova Lake. Само собой, производить их должна была бы TSMC по техпроцессу 2 нм.

Фото Intel

Однако теперь показатель выхода годных кристаллов заметно повысился, и компания собирается собственными силами производить 80-90% всех процессоров нового поколения.