Российский вертолет выдерживает морозы до -50 °C: импортозамещенный Ми-171А3 получил новое разрешение

После испытаний в Якутии Росавиация одобрила эксплуатацию полностью российской версии вертолета в условиях экстремально низких температур

Росавиация выдала Национальному вертолетостроительному центру «Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» Ростеха) одобрение на эксплуатацию импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температурах до -50 °C. Разрешение выдано по итогам испытаний, прошедших этой весной в Якутии.

Во время тестов специалисты выполнили 66 полетов и провели 22 наземных запуска двигателей в условиях экстремального холода. По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова, машина успешно подтвердила работоспособность всех основных систем при низких температурах.

Фото: Официальный канал Ростеха в "Максе"

Вертолетная авиация имеет стратегическое значение для нашей страны и незаменима для обеспечения транспортной связности отдаленных и труднодоступных территорий. Выданное одобрение расширяет ожидаемые условия эксплуатации Ми-171А3, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов, в том числе - в сложных метеоусловиях по приборам. Начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов.