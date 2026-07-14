Российский вертолет выдерживает морозы до -50 °C: импортозамещенный Ми-171А3 получил новое разрешение

Росавиация выдала Национальному вертолетостроительному центру «Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» Ростеха) одобрение на эксплуатацию импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температурах до -50 °C. Разрешение выдано по итогам испытаний, прошедших этой весной в Якутии.
Во время тестов специалисты выполнили 66 полетов и провели 22 наземных запуска двигателей в условиях экстремального холода. По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова, машина успешно подтвердила работоспособность всех основных систем при низких температурах.
Вертолетная авиация имеет стратегическое значение для нашей страны и незаменима для обеспечения транспортной связности отдаленных и труднодоступных территорий. Выданное одобрение расширяет ожидаемые условия эксплуатации Ми-171А3, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов, в том числе - в сложных метеоусловиях по приборам.
Начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов.
Ми-171А3 является первым полностью российским офшорным вертолетом, разработанным для работы в том числе над морской акваторией и на удаленных шельфовых объектах. В марте 2026 года «Вертолеты России» завершили сертификацию импортозамещенной версии этой модели.
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