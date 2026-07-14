Яндекс создаёт единую нейросеть, которая умеет и генерировать, и редактировать изображения

Раньше для этого использовали независимые модели, которые приходилось обучать отдельно

Компания Яндекс начала разработку первой версии единой нейросетевой модели Alice AI ART 2.0. По заявлению разработчиков, особенность новой модели в том, что она одинаково хорошо умеет генерировать изображения и редактировать их по инструкции пользователя.

Изображение: Яндекс

В Яндексе рассказали, что раньше генерация и редактирование изображений развивались как два независимых технологических стека со своими моделями, данными, метриками и процессами обучения, а любое улучшение приходилось внедрять отдельно для каждой системы. Переход к единой модели позволил объединить оба сценария в общей архитектуре, благодаря чему знания, полученные при обучении генерации, автоматически используются и при редактировании.

Разработчики Alice AI ART 2.0 также отмечают, что нововведения особенно заметны при работе с редкими визуальными концептами. Если модель научилась создавать по текстовому запросу изображения с элементами хохломской росписи или самоваром, она сможет корректно использовать эти же объекты при редактировании существующих изображений.

Разработчики также внедрили в архитектуру отдельный модуль, который преобразует короткий запрос пользователя в более подробное описание задачи для модели. Компания подсчитала, что это повысило точность редактирования изображений примерно на 12% без изменения самой генеративной модели.