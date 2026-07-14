Выручка TSMC выросла почти на 68% за год: спрос на ИИ-чипы остаётся выше предложения

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, сообщила о росте выручки в июне на 67,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За месяц компания получила 442,68 млрд новых тайваньских долларов (около $13,8 млрд), что также на 6,2% больше майского результата. По итогам первого полугодия выручка достигла 2,4 трлн новых тайваньских долларов (около $75 млрд), увеличившись на 35,6% год к году.

Как отмечают аналитики SemiAnalysis, результаты оказались выше верхней границы собственного прогноза TSMC на второй квартал, составлявшего $40,2 млрд. При этом июнь стал исключением из тенденции последних лет: обычно в этом месяце выручка компании снижалась по сравнению с маем, однако в 2026 году она продолжила расти.

Фото: TSMC / WCCF

По словам аналитика Шравана Кундоджалы (Sravan Kundojjala), основной причиной остаётся высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта. Производственные линии TSMC по техпроцессу N3 полностью загружены заказами на процессоры и графические ускорители нового поколения. Среди крупнейших клиентов компании — Nvidia, Apple и AMD.

По оценке SemiAnalysis, уже в 2026 году выручка TSMC от производства ИИ-чипов может превысить $40 млрд и приблизиться к четверти общего оборота компании. Одновременно TSMC расширяет производственные мощности: в научном парке Цзяи на юге Тайваня планируется построить ещё два предприятия по современной упаковке микросхем — технологии, необходимой для выпуска высокопроизводительных ИИ-процессоров. Первое предприятие комплекса уже вышло на серийное производство, а второе должно начать работу в ближайшее время.