Выручка TSMC выросла почти на 68% за год: спрос на ИИ-чипы остаётся выше предложения

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, сообщила о росте выручки в июне на 67,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За месяц компания получила 442,68 млрд новых тайваньских долларов (около $13,8 млрд), что также на 6,2% больше майского результата. По итогам первого полугодия выручка достигла 2,4 трлн новых тайваньских долларов (около $75 млрд), увеличившись на 35,6% год к году.
Как отмечают аналитики SemiAnalysis, результаты оказались выше верхней границы собственного прогноза TSMC на второй квартал, составлявшего $40,2 млрд. При этом июнь стал исключением из тенденции последних лет: обычно в этом месяце выручка компании снижалась по сравнению с маем, однако в 2026 году она продолжила расти.
По словам аналитика Шравана Кундоджалы (Sravan Kundojjala), основной причиной остаётся высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта. Производственные линии TSMC по техпроцессу N3 полностью загружены заказами на процессоры и графические ускорители нового поколения. Среди крупнейших клиентов компании — Nvidia, Apple и AMD.
По оценке SemiAnalysis, уже в 2026 году выручка TSMC от производства ИИ-чипов может превысить $40 млрд и приблизиться к четверти общего оборота компании. Одновременно TSMC расширяет производственные мощности: в научном парке Цзяи на юге Тайваня планируется построить ещё два предприятия по современной упаковке микросхем — технологии, необходимой для выпуска высокопроизводительных ИИ-процессоров. Первое предприятие комплекса уже вышло на серийное производство, а второе должно начать работу в ближайшее время.
По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года TSMC контролировала 73% мирового рынка контрактного производства полупроводников. Финансовые результаты за второй квартал компания представит 16 июля.
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