Первый в мире смартфон с плоской задней панелью и гибридной системой жидкостного и воздушного охлаждения. Представлен Nubia Neo 5 GT Special Edition

Компания Nubia представила смартфон Neo 5 GT Special Edition. Эта модель может похвастаться первой в своем классе гибридной системой жидкостного и воздушного охлаждения, а также единственным в своем сегменте полностью плоским дизайном задней панели.

Nubia Neo 5 GT Special Edition работает на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 и доступен в двух конфигурации памяти: 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Фото Nubia/ithome

В оснащение входит 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, стерединамики, линейный двигатель по оси X и встроенный двухэлементный аккумулятор емкостью 6210 мАч.