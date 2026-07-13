До 512 ГБ ОЗУ и две Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell: представлены настольные ПК Slimbook Nexus

Испанская компания Slimbook представила новую линейку рабочих станций Nexus, рассчитанную на разработчиков искусственного интеллекта и специалистов, работающих с ресурсоемкими вычислениями. Серия включает две модели — Nexus Ryzen AI и более производительную Nexus Threadripper AI.

Базовая версия может оснащаться процессором AMD Ryzen 9, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe Gen5 NVMe объемом до 4 ТБ. В зависимости от конфигурации поддерживается установка до двух профессиональных видеокарт Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. Стоимость такой станции начинается от 1995 евро.

Фото Slimbook/ithome

Флагманская Nexus Threadripper AI предназначена для обучения больших языковых моделей (LLM), локального запуска ИИ и других наиболее требовательных задач. Она может комплектоваться процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, 512 ГБ памяти DDR5, двумя ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell и блоком питания мощностью 2500 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum. Начальная цена составляет 3880 евро.