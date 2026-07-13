До 512 ГБ ОЗУ и две Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell: представлены настольные ПК Slimbook Nexus

Испанская компания Slimbook представила новую линейку рабочих станций Nexus, рассчитанную на разработчиков искусственного интеллекта и специалистов, работающих с ресурсоемкими вычислениями. Серия включает две модели — Nexus Ryzen AI и более производительную Nexus Threadripper AI.
Базовая версия может оснащаться процессором AMD Ryzen 9, до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe Gen5 NVMe объемом до 4 ТБ. В зависимости от конфигурации поддерживается установка до двух профессиональных видеокарт Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. Стоимость такой станции начинается от 1995 евро.
Флагманская Nexus Threadripper AI предназначена для обучения больших языковых моделей (LLM), локального запуска ИИ и других наиболее требовательных задач. Она может комплектоваться процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, 512 ГБ памяти DDR5, двумя ускорителями Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell и блоком питания мощностью 2500 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum. Начальная цена составляет 3880 евро.
Обе рабочие станции выполнены в корпусах из алюминиевого сплава и поддерживают как традиционное воздушное охлаждение, так и жидкостные системы охлаждения формата «все в одном» с тремя вентиляторами.
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