Для любителей маленьких дисплеев: смартфон HMD Fame получит экран 3,5 дюйма

Новинка вернется к физическим кнопкам вместо сенсорных

Мобильные телефоны

В Сети появились первые сведения о смартфоне HMD Fame. По данным инсайдера smashx_60, устройство может стать улучшенной версией HMD Touch.

Главным отличием новинки, как утверждается, станет более крупный дисплей диагональю 3,5 дюйма. Кроме того, HMD Fame, предположительно, получит физические кнопки управления вместо сенсорных элементов, используемых в моделях HMD Touch и Xplora One. Такое решение должно снизить вероятность случайных нажатий и сделать управление устройством более удобным.

Изображение smashx_60

Другие технические характеристики смартфона пока не раскрываются, а сама HMD официально информацию о модели Fame еще не подтверждала.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.

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