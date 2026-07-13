Новая миссия на Луну: цель — найти воду у южного полюса. Ракета Long March 5 Y14 доставлена на космодром Вэньчан

Китай доставил на космодром Вэньчан тяжелую ракету-носитель Long March 5 Y14, которой предстоит вывести к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-7» (Chang'e-7). Теперь ракету ожидают окончательная сборка и комплексные испытания вместе с космическим аппаратом, прибывшим на стартовую площадку еще в апреле.

Миссия «Чанъэ-7» станет одной из самых сложных в китайской лунной программе. Комплекс включает орбитальный аппарат, посадочный модуль, луноход, аппарат для облета Луны и ретрансляционный спутник. Основной целью станет Южный полюс Луны — Эйткен, расположенный южнее 85° широты.

Изображение mydrivers

После выхода на лунную орбиту аппарат выполнит пролет над постоянно затененными кратерами, где ученые рассчитывают обнаружить залежи водяного льда. Затем посадочный модуль и луноход приступят к исследованию поверхности и сбору научных данных.