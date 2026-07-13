Huawei будет выпускать больше новых моделей: Huawei Enjoy 100 выйдет до конца 2026 года

Компания Huawei планирует выпустить в этом году две серии смартфонов Enjoy, и после 90-й серии следующая – Enjoy 100 – должна дебютировать осенью.
По информации инсайдера @SuperDimensional из Weibo, Huawei должна выпустить новую серию Enjoy 100 уже в ноябре или декабре этого года. Он впервые заговорил об этом пару недель назад, а теперь подтвердил планы производителя.
До 2023 года Huawei выпускала две новые серии Enjoy в течение одного календарного года. Однако из-за напряженной ситуации с поставками чипов Kirin компания на пару лет отказалась от этого плана. Поскольку производство мобильных SoC для 5G наращивается, производитель возвращает свою схему «двойного запуска» для телефонов серии Enjoy.
SuperDimensional первым сообщил, что Huawei Mate 70 Premium Edition будет оснащен оптимизированной однокристальной системой Kirin 9010B, раскрыл характеристики Huawei Pura 80 и Mate 70 Air.
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