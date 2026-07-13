Huawei будет выпускать больше новых моделей: Huawei Enjoy 100 выйдет до конца 2026 года

Компания Huawei планирует выпустить в этом году две серии смартфонов Enjoy, и после 90-й серии следующая – Enjoy 100 – должна дебютировать осенью.

По информации инсайдера @SuperDimensional из Weibo, Huawei должна выпустить новую серию Enjoy 100 уже в ноябре или декабре этого года. Он впервые заговорил об этом пару недель назад, а теперь подтвердил планы производителя.

Фото huaweicentral

До 2023 года Huawei выпускала две новые серии Enjoy в течение одного календарного года. Однако из-за напряженной ситуации с поставками чипов Kirin компания на пару лет отказалась от этого плана. Поскольку производство мобильных SoC для 5G наращивается, производитель возвращает свою схему «двойного запуска» для телефонов серии Enjoy.