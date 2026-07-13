Евросоюз ввел санкции против VK и Max

Евросоюз включил холдинг VK в новый санкционный список. Соответствующее решение опубликовано на официальном правовом портале ЕС. Под ограничения также попало ООО «Коммуникационная платформа» — разработчик мессенджера Max, входящий в структуру VK.
В пресс-службе VK сообщили, что введенные меры не отразятся на работе сервисов: VK и Max продолжают функционировать в обычном режиме.
Кроме того, санкции затронули генерального директора ООО «Коммуникационная платформа» Елену Багудину, а также компании «Цитадель», VAS Experts и «Норси-Транс». В Совете ЕС их называют разработчиками и поставщиками оборудования и программного обеспечения для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Всего новый пакет включает 11 физических лиц и пять организаций.
Для VK это первое прямое включение в санкционный список Евросоюза. Ранее ограничения ЕС против компании не вводились, хотя с 2022 года персональные санкции действуют в отношении главы холдинга Владимира Кириенко. В конце июня Apple удалила приложения VK из App Store, объяснив решение соблюдением санкционных требований, однако конкретные основания тогда раскрыты не были.
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