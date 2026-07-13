Евросоюз ввел санкции против VK и Max

В VK обещают, что на работу сервисов это не повлияет

Евросоюз включил холдинг VK в новый санкционный список. Соответствующее решение опубликовано на официальном правовом портале ЕС. Под ограничения также попало ООО «Коммуникационная платформа» — разработчик мессенджера Max, входящий в структуру VK.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В пресс-службе VK сообщили, что введенные меры не отразятся на работе сервисов: VK и Max продолжают функционировать в обычном режиме.

Кроме того, санкции затронули генерального директора ООО «Коммуникационная платформа» Елену Багудину, а также компании «Цитадель», VAS Experts и «Норси-Транс». В Совете ЕС их называют разработчиками и поставщиками оборудования и программного обеспечения для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Всего новый пакет включает 11 физических лиц и пять организаций.