Индия провела ключевые испытания систем возвращения экипажа космического корабля Gaganyaan

Индийская организация космических исследований проверила три критически важные системы пилотируемого корабля: выравнивание капсулы после приводнения, разделение модулей перед входом в атмосферу и работу защитного покрытия парашютов

Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) успешно провела три крупных испытания систем экипажного модуля космического корабля Gaganyaan. Проверки были направлены на подтверждение работоспособности механизмов, которые должны обеспечить безопасность астронавтов во время возвращения на Землю.

Первым этапом стало испытание системы выравнивания экипажного модуля после приводнения. После посадки в океан возвращаемая капсула должна занять устойчивое положение, позволяющее безопасно находиться внутри неё до прибытия спасательной команды. Для этого ISRO разработала систему на основе баллонов со сжатым холодным газом, которая должна раскрывать плавучие элементы и возвращать модуль в правильную ориентацию.

В рамках испытания была создана полномасштабная система квалификации Crew Module Uprighting System (CMUS). Специалисты проверили работу всех её компонентов, включая баллон высокого давления, управляющие клапаны и основной надувной модуль. По данным ISRO, после открытия клапанов запасённый газ успешно заполнил плавучие элементы системы.

Фото: ISRO

Второе испытание было связано с механизмом разделения экипажного и служебного модулей. Служебный модуль обеспечивает корабль энергией и двигательной установкой, тогда как экипажный модуль является жилым отсеком, в котором находятся астронавты. Перед возвращением на Землю эти части аппарата должны надёжно разделяться в заданной последовательности.

Система соединения состоит из двух элементов: CSU-1, расположенного со стороны экипажного модуля, и CSU-2, установленного на служебном модуле. Во время испытания специалисты проверили отделение CSU-2 от имитатора экипажного модуля. ISRO сообщила, что механизм обеспечил чистое разделение компонентов, а панели корпуса и места соединений сохранили необходимую прочность после операции.

Третья проверка касалась конструкции верхней защитной крышки экипажного модуля — Apex Cover. Этот элемент закрывает и защищает парашютную систему и связанные с ней компоненты во время полёта. Перед раскрытием парашютов крышка должна отделиться от капсулы, чтобы системы торможения могли начать работу при снижении в атмосфере.