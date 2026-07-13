AliExpress: самые популярные планшеты в России середины 2026 года

Половина топ-10 — доступные модели с диагональю около 11 дюймов

Ноутбуки и планшеты

Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи планшетов за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых востребованных моделей в России на платформе. Места распределены по числу проданных устройств. Рынок уверенно делят между собой Lenovo и Xiaomi.

Фото: Xiaomi

Половина десятки — доступные модели с диагональю около 11 дюймов. В топ также вошли игровой планшет-компакт, флагман с OLED-экраном и одна из самых автономных моделей на рынке:

  1. Lenovo Xiaoxin Pad
  2. Lenovo Legion Y700
  3. Xiaomi Pad 7
  4. Poco Pad M1
  5. Redmi Pad 2
  6. Redmi Pad
  7. Honor MagicPad 2
  8. OnePlus Pad 3
  9. Lenovo Xiaoxin Pad Pro
  10. Xiaomi Pad 8
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