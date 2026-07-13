AliExpress: самые популярные планшеты в России середины 2026 года

Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи планшетов за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых востребованных моделей в России на платформе. Места распределены по числу проданных устройств. Рынок уверенно делят между собой Lenovo и Xiaomi.
Половина десятки — доступные модели с диагональю около 11 дюймов. В топ также вошли игровой планшет-компакт, флагман с OLED-экраном и одна из самых автономных моделей на рынке:
- Lenovo Xiaoxin Pad
- Lenovo Legion Y700
- Xiaomi Pad 7
- Poco Pad M1
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad
- Honor MagicPad 2
- OnePlus Pad 3
- Lenovo Xiaoxin Pad Pro
- Xiaomi Pad 8
Комментарии