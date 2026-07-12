Самые лучшие продажи были во время пандемии COVID-19. Спрос на потребительские роутеры Wi-Fi снижается уже несколько лет

Согласно данным Counterpoint, мировые поставки потребительских роутеров Wi-Fi по итогам первого квартала снизились на 6% в годовом выражении. Снижение на этом рынке продолжается уже несколько лет. Относительно пика в 2021 году продажи упали почти на 34%.
Авторы объясняют, что продажи в 2021 году резко взлетели на фоне пандемии COVID-19. После этого спрос постепенно снижался, и тенденция сохраняется.
Лидером рынка является TP-Link, которая удерживает долю в 20% и довольно сильно отрывается от преследователей. На втором месте Xiaomi с долей 12%, далее идут Netgear, Google и Asus. Среди лидеров последняя за год нарастила продажи сильнее всех (на 3,8%).
Также аналитики отмечают, что, несмотря на общий спад на рынке, продажи систем Mesh продолжали расти, поскольку потребительский спрос на покрытие всего дома продолжает увеличиваться с ростом числа подключенных устройств по всему дому. Также рост показывают игровые роутеры.
Комментарии