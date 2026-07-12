«Конец эпохи»: Tesla снесла линию сборки Model S и Model X, которая работала 10 лет — всё ради человекоподобных роботов Optimus

Tesla собирается выпускать Optimus десятками и даже сотнями тысяч в год

Tesla завершила демонтаж производственной линии на заводе во Фримонте (Калифорния), где более десяти лет выпускались флагманские электромобили Model S и Model X. Освободившееся пространство компания планирует использовать для производства человекоподобных роботов Optimus.

Изображение: Tesla Optimus

Tesla показала кадры разборки оборудования, сопроводив видео фразой «Конец эпохи». Во время работ рабочие с помощью тяжелой техники демонтировали бетонные основания, роботизированные манипуляторы, конвейеры и другое оборудование, которое использовалось для сборки автомобилей.

По данным компании, весь процесс занял всего 46 дней. После завершения демонтажа площадка будет переоборудована под новую производственную линию для гуманоидных роботов.

О прекращении выпуска Model S и Model X Tesla объявила в январе 2026 года во время отчета за четвертый квартал 2025 года. Тогда Илон Маск заявил, что производство этих моделей завершится к концу второго квартала 2026 года, назвав это «почетной отставкой» для автомобилей, которые сыграли важную роль в истории компании.

Model S вышла на рынок в 2012 году и стала первым массовым электромобилем Tesla, показавшим, что электрический автомобиль может конкурировать с премиальными седанами с двигателями внутреннего сгорания. Позже к ней присоединился кроссовер Model X, ставший одним из самых узнаваемых автомобилей бренда благодаря необычным дверям.

Но за последние годы продажи этих моделей значительно уступили более доступным Model 3 и Model Y, которые стали основными источниками выручки Tesla.

Теперь бывшая линия по производству электромобилей станет частью нового этапа развития Tesla. Компания намерена использовать ее для выпуска роботов Optimus, которых Маск считает одним из самых перспективных направлений бизнеса.

По имеющимся данным, серийное производство Optimus третьего поколения на обновленной площадке может стартовать уже в конце июля или августе. Пока роботы выпускаются небольшими партиями на заводе во Фримонте, но Tesla рассчитывает быстро увеличить объемы.

Согласно планам компании, к концу 2026 года производство Optimus может достичь десятков или даже сотен тысяч экземпляров в год. В дальнейшем Tesla собирается построить более крупную площадку на заводе Giga Texas, рассчитанную уже на выпуск миллионов роботов ежегодно.