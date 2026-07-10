SpaceX шокирует планами: компания запросила разрешение на сеть из 100 тысяч спутников Starlink нового поколения

Спутники Gen3 будут в несколько раз крупнее нынешних и, вероятно, потребуют запусков на Starship вместо Falcon 9

Компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание орбитальной группировки из 100 тысяч спутников нового поколения, обозначенных как Gen3 NGSO.

Судя по опубликованным документам, речь идёт о следующем поколении сети спутникового интернета Starlink, хотя в самой заявке это название не используется. О подаче документов сообщил астроном и специалист по отслеживанию искусственных спутников Земли Джонатан Макдауэлл.

Если проект получит одобрение, то масштаб сети вырастет многократно. Сейчас SpaceX эксплуатирует почти 10 800 спутников Starlinkна низкой околоземной орбите — высотах от нескольких сотен до двух тысяч километров над Землёй, — а также уже имеет разрешение FCC ещё на 4 тысячи аппаратов.

Новые спутники окажутся значительно крупнее нынешних. Согласно данным из заявки, каждый аппарат Gen3 будет весить от 2 до 2,5 тонн, а площадь его солнечных батарей в раскрытом состоянии составит от 300 до 400 квадратных метров. Для сравнения, спутники Starlink V2 Mini, которые SpaceX сейчас регулярно выводит на орбиту, имеют массу около 800 килограммов, а площадь их солнечных батарей составляет примерно 116 квадратных метров.

Фото: SpaceX

В настоящее время спутники V2 Mini запускаются ракетами Falcon 9 партиями примерно по 29 аппаратов. Однако из-за значительно больших размеров спутников Gen3 их, как ожидается, придётся выводить в космос с помощью Starship — сверхтяжёлой многоразовой ракеты, которую SpaceX разрабатывает для дальних космических миссий, включая полёты к Луне и Марсу.

При этом группировка Gen3 не является самым масштабным проектом компании. SpaceX заявляла о планах создать орбитальную систему Starmind, которая, по замыслу компании, должна состоять из миллиона спутников, работающих как распределённые центры обработки данных для задач искусственного интеллекта. В феврале Илон Маск назвал такую систему первым шагом к созданию космической инфраструктуры, способной поддерживать ИИ-приложения для миллиардов пользователей.