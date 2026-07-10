Новый пуск с Восточного: на космодром доставили разгонный блок «Фрегат»

Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный для подготовки к будущим космическим запускам. Специальный груз был перевезен транспортным самолетом Ан-124-100, сообщили в Роскосмосе.

Изображение: Роскосмос/НПО Лавочкина

После прибытия в аэропорт космодрома разгонный блок направят в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов. Там его установят на рабочее место, где специалисты проведут комплекс необходимых проверок и дальнейших испытаний перед использованием в составе ракеты-носителя.

«Фрегат» является универсальным разгонным блоком, который применяется совместно с ракетами среднего класса. Его задача — после отделения от основной ракеты вывести один или сразу несколько спутников на заданные орбиты или отправить их по траекториям за пределы околоземного пространства.