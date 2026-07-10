Новый пуск с Восточного: на космодром доставили разгонный блок «Фрегат»

Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный для подготовки к будущим космическим запускам. Специальный груз был перевезен транспортным самолетом Ан-124-100, сообщили в Роскосмосе.
После прибытия в аэропорт космодрома разгонный блок направят в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов. Там его установят на рабочее место, где специалисты проведут комплекс необходимых проверок и дальнейших испытаний перед использованием в составе ракеты-носителя.
«Фрегат» является универсальным разгонным блоком, который применяется совместно с ракетами среднего класса. Его задача — после отделения от основной ракеты вывести один или сразу несколько спутников на заданные орбиты или отправить их по траекториям за пределы околоземного пространства.
Благодаря собственной двигательной установке «Фрегат» способен многократно включать двигатели во время одного полета, что позволяет выполнять сложные миссии с последовательным выведением нескольких космических аппаратов на разные орбиты.
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