«Теперь карта работает даже лучше, чем до ремонта». GeForce RTX 3070 оживили с помощью конденсатора от старого радио

Во время ремонта термопасту заменили на особую — используемую для обслуживания высоковольтного оборудования

Пользователь Reddit с ником External_Length_8877 рассказал необычную историю восстановления видеокарты GeForce RTX 3070, которая вышла из строя из-за отвалившегося конденсатора. Вместо дорогостоящего ремонта в сервисном центре владелец временно вернул карту к жизни с помощью детали от старого радиоприемника.

По словам External_Length_8877, проблема возникла после того, как конденсатор открепился от платы и оказался зажат между видеокартой и радиатором системы охлаждения. Для полноценного ремонта требовалась замена на полимерный конденсатор с характеристиками 16 В и 270 мкФ, однако найти подходящую деталь в его регионе оказалось непросто.

Тогда за дело взялся отец пользователя — электрик и сварщик с 35-летним опытом работы. Он установил вместо оригинального элемента конденсатор, снятый со старого радио. Новая деталь оказалась значительно крупнее штатной и заметно выступает над платой, но этого хватило, чтобы видеокарта снова начала работать.

Во время ремонта также заменили термопасту. Как рассказал владелец RTX 3070, использовалась специализированная паста, применяемая при обслуживании высоковольтного оборудования. После восстановления температура видеокарты в играх держится ниже 80 °C, что говорит о нормальной работе системы охлаждения.

«Теперь карта работает даже лучше, чем до ремонта», — написал External_Length_8877.