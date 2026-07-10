Готов к метановым штормам: ядерный октокоптер NASA для Титана досрочно прошёл тест на герметичность

Корпус Dragonfly успешно прошёл экстремальные тесты под давлением в 1,5 атмосферы и передан на сборку

Миссия Dragonfly сделала важный шаг к запуску. NASA сообщило, что специалисты Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (APL) завершили серию ключевых испытаний корпуса будущего летательного аппарата и раньше графика передали его на следующий этап сборки.

Теперь инженеры приступили к установке всех бортовых систем, которые превратят каркас в полностью готовый к полёту исследовательский аппарат.

Испытания подтвердили прочность конструкции, которой предстоит выдержать запуск с Земли, многолетний перелёт, вход в плотную атмосферу Титана и посадку на его поверхность. Инженеры проверили корпус на вибрационные нагрузки, используя вместо научных приборов специальные имитаторы массы. Во время тестов аппарат подвешивали на эластичных тросах, чтобы смоделировать распределение нагрузок, максимально близкое к реальному полёту.

Отдельным этапом стали испытания герметичности — крайне необычная процедура для межпланетных аппаратов. В отличие от большинства космических миссий, Dragonfly предстоит работать в плотной атмосфере Титана, давление которой примерно в 1,5 раза выше земного, а температура достигает около −179 °C. Конструкцию специально нагнетали воздухом, чтобы обнаружить даже минимальные утечки, способные повлиять на тепловой режим аппарата.

По словам инженеров, результаты оказались «исключительно хорошими».

Фото: NASA / Johns Hopkins APL / Ed Whitman

Параллельно продолжается оснащение аппарата оборудованием. В корпус уже начали устанавливать силовые элементы, кабельные магистрали и электрические системы, а позднее к ним добавят научные приборы, авионику и теплоизоляцию, которые сейчас проходят сборку и испытания у партнёров миссии.

Одним из самых заметных компонентов стала установленная ранее высоконаправленная антенна диаметром почти 90 см. Она будет обеспечивать передачу научных данных на Землю. Перед каждым перелётом антенна автоматически складывается в защитное положение, чтобы избежать повреждений из-за вибраций, а после посадки снова поднимается для связи с центром управления.

Dragonfly станет первым в истории многороторным летательным аппаратом, который будет исследовать поверхность другого небесного тела. Благодаря плотной атмосфере Титана октокоптер сможет многократно перелетать между различными районами спутника, изучая его геологию, химический состав и потенциально пригодные для возникновения жизни условия.