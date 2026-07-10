Samsung считает копейки: будущие Galaxy S27 могут получить сторонние чипы

Samsung рассматривает возможность изменить подход к комплектующим в будущей серии Galaxy S27. По данным ZDNet Korea, компания изучает возможность отказаться от использования собственных контроллеров дисплея DDI (Display Driver IC) в некоторых моделях, чтобы снизить растущую себестоимость смартфонов.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Причиной такого шага называют резкий рост цен на компоненты, прежде всего на память. На фоне бума искусственного интеллекта спрос на DRAM, HBM и NAND значительно вырос, что привело к удорожанию комплектующих и усилило давление на производителей смартфонов.

Если Samsung примет такое решение, базовые модели Galaxy S27 и Galaxy S27+ могут получить контроллеры дисплея от сторонних поставщиков вместо решений подразделения Samsung System LSI. При этом более дорогие версии — Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra — предположительно сохранят фирменные контроллеры Samsung.

Сейчас компания оценивает несколько потенциальных поставщиков: Anapass, DB Global Chip, Novatek и Wonik D2I.

Три компании из списка базируются в Южной Корее, а Novatek — на Тайване. Samsung пока не сделала окончательного выбора и планирует сравнить решения разных производителей по качеству, производительности и энергоэффективности.

DDI-чип отвечает за работу дисплея: он управляет передачей изображения, яркостью, цветопередачей и другими параметрами панелей OLED- и LCD. В современных смартфонах этот компонент напрямую влияет не только на качество картинки, но и на расход энергии.

По данным источников, Samsung сейчас активно ищет способы оптимизировать расходы на производство мобильных устройств. Рост стоимости памяти стал одной из главных проблем для индустрии: производители смартфонов вынуждены искать баланс между сохранением характеристик и контролем себестоимости.