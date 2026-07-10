В «СберБанк Онлайн» появилась карта работающих заправок с высокой вероятностью наличия бензина

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить заправки с высокой вероятностью наличия топлива. Для этого банк использует обезличенные данные о платежах более чем 100 млн клиентов и анализирует информацию примерно по 23 тысячам АЗС по всей России.

Изображение сгенерировано Gemini

Алгоритмы определяют, какие операции действительно связаны с покупкой топлива. При анализе учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от обычной покупки в магазине при АЗС. На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности, и пользователь может увидеть, когда в конкретном месте последний раз была зафиксирована покупка топлива.

Новая функция встроена в карты 2ГИС: автомобилисты могут увидеть ближайшие заправки, где недавно заправлялись другие водители, и сразу проложить маршрут до выбранной точки. Данные обновляются автоматически по мере появления новых обезличенных транзакций.

Сервис уже доступен в мобильном приложении и веб-версии «СберБанк Онлайн» в разделе «Для жизни».