В «СберБанк Онлайн» появилась карта работающих заправок с высокой вероятностью наличия бензина

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить заправки с высокой вероятностью наличия топлива. Для этого банк использует обезличенные данные о платежах более чем 100 млн клиентов и анализирует информацию примерно по 23 тысячам АЗС по всей России.
Алгоритмы определяют, какие операции действительно связаны с покупкой топлива. При анализе учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от обычной покупки в магазине при АЗС. На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности, и пользователь может увидеть, когда в конкретном месте последний раз была зафиксирована покупка топлива.
Новая функция встроена в карты 2ГИС: автомобилисты могут увидеть ближайшие заправки, где недавно заправлялись другие водители, и сразу проложить маршрут до выбранной точки. Данные обновляются автоматически по мере появления новых обезличенных транзакций.
Сервис уже доступен в мобильном приложении и веб-версии «СберБанк Онлайн» в разделе «Для жизни».
В дальнейшем Сбер планирует расширить возможности инструмента. Среди новых функций — отображение примерной загруженности АЗС и информация о наличии отдельных видов топлива.
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