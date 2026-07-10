Рассекречен полностью электрический седан Mercedes-AMG: 671-сильный электрический CLA с режимом дрифта

Новый CLA 45 получил три электромотора, разгон до 100 км/ч за 3 секунды и запас хода до 670 километров

Mercedes-AMG представила новый электрический CLA 45, который стал самой мощной версией нового поколения CLA. Модель дебютировала сразу в двух вариантах кузова — классическом седане и универсале Shooting Brake. В основе новинки лежит трёхмоторная силовая установка общей мощностью 671 л. с., обеспечивающая полный привод.

Главное отличие автомобиля от обычного Mercedes-Benz CLA скрыто в конструкции силовой установки. Два электромотора установлены на задней оси и могут работать независимо друг от друга. Такая схема позволяет реализовать полноценное распределение крутящего момента, повышающее устойчивость и управляемость автомобиля в поворотах, а также специальный режим дрифта. Третий электромотор расположен спереди и подключается только при необходимости — во время интенсивного разгона или при ухудшении сцепления с дорогой.

Несмотря на массу около 2,3 тонны, автомобиль демонстрирует спортивную динамику. Седан разгоняется с места до 100 км/ч за 3 секунды, а универсалу для этого требуется около 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, однако с пакетом AMG Dynamic Plus она увеличивается до 270 км/ч.

Запас хода седана достигает 670 километров по заявленным характеристикам производителя.

Внешне CLA 45 отличается более агрессивным дизайном по сравнению со стандартной моделью. Автомобиль получил крупный задний спойлер и самый большой диффузор, который когда-либо устанавливался на компактные модели AMG.

В салоне предусмотрены спортивные ковшеобразные сиденья, характерные для подразделения AMG элементы отделки и фирменные элементы управления режимами движения.