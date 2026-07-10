AMD представит совершенно новые процессоры на архитектуре Zen 6 уже через две недели

Но это не Ryzen

Компания AMD полноценно представит свои первые процессоры на архитектуре Zen 6 уже через пару недель. Она официально заявила, что анонс состоится на мероприятии Advancing AI 2026, которое пройдёт 22 и 23 июля.

Правда, представят не потребительские чипы, а серверные Epyc. Ранее первыми новую архитектуру всегда получали именно потребительские CPU, но времена и акценты изменились.

Фото Videocardz

Новые Epyc Venice в том числе войдут в состав стоечной платформы искусственного интеллекта AMD Helios, где будут работать совместно с ускорителями Instinct MI455 и сетевым оборудованием AMD Pensando.

Уже давно известно, что новая линейка предложит процессоры с количеством ядер до 256 включительно. У текущего поколения максимум 192 ядра. Сама AMD обещает повышение производительности вплоть до 70%.