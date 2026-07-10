Американский регулятор одобрил запуск спутника-зеркала для ночного освещения Земли вопреки протестам учёных и экологических организаций

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании Reflect Orbital на запуск экспериментального спутника с отражающим покрытием, который должен направлять солнечный свет на участки Земли в ночное время.

Решение принято несмотря на возражения астрономических организаций и экологических групп, предупреждавших о возможном влиянии таких аппаратов на наблюдения за небом и условия на поверхности Земли.

Reflect Orbital планирует использовать управляемое зеркало на орбите для создания светового пятна диаметром около 5 километров на поверхности планеты. Компания заявляет, что технология может применяться для дополнительного освещения солнечных электростанций ночью и работы в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Первый демонстрационный спутник Eärendil-1 должен быть запущен в ближайшие месяцы.

В перспективе стартап рассматривает создание группировки до 50 тысяч спутников с отражающими элементами. Именно масштаб будущей системы стал одной из главных причин критики со стороны научного сообщества.

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До принятия решения FCC получила около 1800 комментариев по заявке, большинство из которых были отрицательными. Организации указывали на возможное увеличение светового загрязнения, влияние на экосистемы и риски для астрономических наблюдений. DarkSky International, организация по защите тёмного неба, призывала FCC провести полноценную экологическую оценку таких проектов до выдачи разрешения.

Американское астрономическое общество (American Astronomical Society, AAS) также направило регулятору предупреждения о возможных последствиях. Заместитель директора AAS по вопросам государственной политики Рухи Далал (Roohi Dalal) отметила, что отражённый свет может создавать риск временного ослепления водителей и пилотов, повреждения зрения у любителей астрономии при наблюдении через телескопы, а также мешать работе профессиональных обсерваторий.

FCC заявила, что подобные риски не относятся к сфере полномочий комиссии, поскольку её задача заключается в регулировании использования радиочастотного спектра. В решении регулятор указал, что оценка таких последствий выходит за рамки процедуры лицензирования спутника и что вероятность возникновения указанных проблем невелика.

При этом отдельный анализ влияния подобных группировок показал, что отражённый солнечный свет может распространяться значительно шире предполагаемой области освещения. Причина заключается в рассеянии света атмосферой: даже источник света, направленный на небольшой участок поверхности, способен увеличивать яркость неба на большой территории.

Астроном Оливье Эно (Olivier Hainaut) провёл моделирование возможных сценариев для группировки из 50 тысяч зеркальных спутников. Согласно этим расчётам, такое количество аппаратов могло бы значительно повысить яркость ночного неба, сделать территории с охраняемым тёмным небом похожими на пригородные зоны и затруднить проведение наземных астрономических наблюдений.

Вопрос влияния спутникового освещения становится особенно актуальным на фоне развития новых наземных обсерваторий, включая обсерваторию имени Веры Рубин с проектом LSST, а также строящиеся телескопы ELT и GMT. Эти проекты рассчитаны на получение наиболее подробных наблюдений Вселенной с поверхности Земли.