Совершенно новый BMW X5 уже можно заказать в России — можно выбрать мотор, цвет и отделку салона

Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на совершенно новый BMW X5. Стоимость кроссовера «под ключ» начинается от 17,65 млн рублей, первые автомобили могут прибыть в Россию уже в конце 2026 года или начале 2027-го.
Покупателям предлагают заказать автомобиль по индивидуальной конфигурации. Можно самостоятельно выбрать двигатель, комплектацию, цвет кузова, отделку салона и дополнительное оборудование. Доступны как бензиновые, так и дизельные версии, включая исполнения M Package и M Sport Pro.
По расчету одного из дилеров, итоговая стоимость бензинового BMW X5 складывается из заводской цены в Европе за вычетом НДС, расходов на логистику, таможенное оформление через Белоруссию, утилизационного сбора и комиссии компании. При курсе 92,5 рубля за евро автомобиль обходится примерно в 17,65 млн рублей. Дизельная версия оценивается минимум в 18,8 млн рублей.
По словам продавцов, они уже получили производственные квоты на декабрь. Если оформить заказ сейчас, автомобиль будет произведен в конце года, а срок доставки в Россию составит от четырех недель до нескольких месяцев в зависимости от логистики. Некоторые компании рассчитывают передать первые машины клиентам уже в конце декабря или начале января, другие называют ориентиром февраль. В случае невозможности поставить автомобиль или возникновения серьезных проблем при перевозке компании обещают вернуть клиентам внесенные средства.
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