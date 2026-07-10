Совершенно новый BMW X5 уже можно заказать в России — можно выбрать мотор, цвет и отделку салона

Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на совершенно новый BMW X5. Стоимость кроссовера «под ключ» начинается от 17,65 млн рублей, первые автомобили могут прибыть в Россию уже в конце 2026 года или начале 2027-го.

Изображение: BMW

Покупателям предлагают заказать автомобиль по индивидуальной конфигурации. Можно самостоятельно выбрать двигатель, комплектацию, цвет кузова, отделку салона и дополнительное оборудование. Доступны как бензиновые, так и дизельные версии, включая исполнения M Package и M Sport Pro.

По расчету одного из дилеров, итоговая стоимость бензинового BMW X5 складывается из заводской цены в Европе за вычетом НДС, расходов на логистику, таможенное оформление через Белоруссию, утилизационного сбора и комиссии компании. При курсе 92,5 рубля за евро автомобиль обходится примерно в 17,65 млн рублей. Дизельная версия оценивается минимум в 18,8 млн рублей.

Изображение: BMW