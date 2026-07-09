Xiaomi представила большую стиральную машину на 10 кг белья за 395 долларов — с ИИ, стерилизацией 99% и гарантией 10 лет

Xiaomi представила в Китае новую стиральную машину Mijia Washing Machine Pro с загрузкой до 10 кг белья. Ключевой особенностью ее стала технология Super Electrolysis, которая очищает белье с помощью активного кислорода без использования дополнительных химических средств. Стоимость новинки составляет 2699 юаней (около $395).

Изображение: Xiaomi через Gizmochina

По заявлению Xiaomi, система с электродом с алмазным покрытием увеличивает концентрацию активного кислорода в воде в 15 раз. Это помогает эффективно удалять загрязнения, уничтожать бактерии и вирусы, а также сохранять цвет тканей и отбеливать пожелтевшие белые вещи.

Производитель утверждает, что стиральная машина удаляет до 20 видов пятен, обеспечивает стерилизацию на уровне 99,99%, а при использовании горячего пара — 99,999%.

Модель оснащена системой автоматической дозировки моющего средства и кондиционера, ИИ-алгоритмами, которые адаптируют режимы стирки под привычки пользователя, поддерживает удаленное управление через приложение Mi Home и имеет несколько специальных программ — для пуховиков, шерсти и удаления шерсти домашних животных.