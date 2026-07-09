Аппарат NASA «проснулся» спустя 321 день в глубоком космосе — на расстоянии 9,5 млрд км от Земли

New Horizons продолжит научную работу

Наука и космос

Автоматическая межпланетная станция NASA New Horizons успешно вышла из режима гибернации после 321 дня автономной работы. Аппарат находится на расстоянии около 9,5 млрд километров от Земли.

Изображение: NASA

По данным NASA, выход из спящего режима прошел в штатном режиме по заранее загруженной программе. Теперь специалисты начнут получать телеметрию о состоянии аппарата, а затем — научные данные с его приборов.

Через несколько недель New Horizons приступит к новым исследованиям, в том числе к изучению распределения водородного газа во внешней части гелиосферы с помощью бортового спектрографа. До конца года NASA также планирует обновить программное обеспечение станции, чтобы упростить ее дальнейшее обслуживание.

New Horizons была запущена в 2006 году и в 2015 году впервые в истории совершила пролет мимо Плутона, передав уникальные данные о карликовой планете и ее спутнике Хароне. В августе 2025 года аппарат перевели в режим гибернации для экономии энергии и продления срока службы.

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