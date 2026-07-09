Аппарат NASA «проснулся» спустя 321 день в глубоком космосе — на расстоянии 9,5 млрд км от Земли

Автоматическая межпланетная станция NASA New Horizons успешно вышла из режима гибернации после 321 дня автономной работы. Аппарат находится на расстоянии около 9,5 млрд километров от Земли.
По данным NASA, выход из спящего режима прошел в штатном режиме по заранее загруженной программе. Теперь специалисты начнут получать телеметрию о состоянии аппарата, а затем — научные данные с его приборов.
Через несколько недель New Horizons приступит к новым исследованиям, в том числе к изучению распределения водородного газа во внешней части гелиосферы с помощью бортового спектрографа. До конца года NASA также планирует обновить программное обеспечение станции, чтобы упростить ее дальнейшее обслуживание.
New Horizons была запущена в 2006 году и в 2015 году впервые в истории совершила пролет мимо Плутона, передав уникальные данные о карликовой планете и ее спутнике Хароне. В августе 2025 года аппарат перевели в режим гибернации для экономии энергии и продления срока службы.
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