Аппарат NASA «проснулся» спустя 321 день в глубоком космосе — на расстоянии 9,5 млрд км от Земли

Автоматическая межпланетная станция NASA New Horizons успешно вышла из режима гибернации после 321 дня автономной работы. Аппарат находится на расстоянии около 9,5 млрд километров от Земли.

Изображение: NASA

По данным NASA, выход из спящего режима прошел в штатном режиме по заранее загруженной программе. Теперь специалисты начнут получать телеметрию о состоянии аппарата, а затем — научные данные с его приборов.

Через несколько недель New Horizons приступит к новым исследованиям, в том числе к изучению распределения водородного газа во внешней части гелиосферы с помощью бортового спектрографа. До конца года NASA также планирует обновить программное обеспечение станции, чтобы упростить ее дальнейшее обслуживание.