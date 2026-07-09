Россияне все чаще выбирают смартфоны с искусственным интеллектом — статистика «Мегафона»

Смартфоны со встроенными функциями искусственного интеллекта становятся все популярнее в России. По данным «Мегафона», за год их доля в ассортименте оператора выросла с 6,5% до 16%, а продажи увеличились на 27%. Несмотря на расширение предложения, ИИ-смартфоны пока есть лишь у 2,8% россиян. При анализе учитывались только устройства, в которых функции искусственного интеллекта доступны и работают на территории России.
Наиболее активно такими смартфонами пользуются люди в возрасте 37–47 лет — на них приходится 40% владельцев. Еще 22% составляют пользователи 25–36 лет, а 21% — 48–58 лет. Среди владельцев ИИ-смартфонов 58% мужчин и 42% женщин.
По оценке «Мегафона», сейчас наиболее полный набор ИИ-функций предлагают в основном флагманские модели.
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