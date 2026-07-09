Venus Aerospace привлекла $91 млн на масштабирование технологии своих гиперзвуковых ракетных двигателей

Американская компания Venus Aerospace объявила о привлечении $91 млн в рамках раунда финансирования серии B. Средства направят на разработку и масштабирование производства вращающихся детонационных ракетных двигателей (RDRE, Rotating Detonation Rocket Engine), которые компания рассматривает как основу для гиперзвуковых летательных аппаратов и перспективных космических систем.

Раунд возглавил венчурный фонд Mercury Fund. В числе инвесторов также выступили Lockheed Martin Ventures и другие новые и действующие партнёры компании.

В отличие от традиционных жидкостных ракетных двигателей, где топливо непрерывно сгорает в камере сгорания, двигатель RDRE создаёт тягу за счёт непрерывно вращающейся детонационной волны. Такой принцип работы потенциально позволяет повысить эффективность двигателя, уменьшить расход топлива и увеличить удельную тягу при сохранении компактных размеров.

Фото: Venus Aerospace

По данным Venus Aerospace, двигатель собирается из деталей, изготовленных методом 3D-печати, и стандартных промышленных материалов, что должно упростить серийное производство в США. Проект предусматривает создание многоразового двигателя с регулируемой тягой, который можно использовать на гиперзвуковых аппаратах, ракетах-носителях, орбитальных буксирах, лунных посадочных модулях и других космических системах.

Финансирование последовало после нескольких важных этапов развития проекта. В мае компания провела, как утверждается, первые в США лётные испытания вращающегося детонационного ракетного двигателя тягой около 2 000 фунтов (примерно 8,9 кН). Испытательный запуск состоялся на космодроме Spaceport America в штате Нью-Мексико. Кроме того, в совет директоров Venus Aerospace недавно вошла бывший заместитель администратора NASA Памела Мелрой (Pam Melroy).