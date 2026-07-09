Исторический момент: стартап Sunburnt Space успешно запустил первую полностью австралийскую ракету на жидком топливе

Австралийская компания Sunburnt Space впервые успешно запустила полностью разработанную и построенную в стране коммерческую ракету на жидком топливе. Испытание состоялось 6 июля на полигоне Уайт-Клиффс (штат Новый Южный Уэльс) и стало первым коммерческим полётом компании, а также первым успешным запуском австралийской жидкостной ракеты собственной разработки.

В полёт отправилась двухступенчатая суборбитальная ракета Mini Meggs. Она оснащена двухкомпонентным жидкостным двигателем, работающим на этаноле и закиси азота. По данным компании, двигатель штатно вышел на режим, полёт проходил устойчиво, а вся коммерческая полезная нагрузка была успешно отделена, возвращена на Землю и передана заказчикам.

На борту находилось оборудование двух клиентов. Компания Orbit2Orbit испытала первый экземпляр своего контейнера Parallax 0, предназначенного для размещения экспериментальной аппаратуры в суборбитальных миссиях. Во время полёта система собирала данные о перегрузках, вибрациях и условиях внутри контейнера, которые будут использованы при создании платформы Lab2Space для подготовки коммерческих экспериментов к ракетным испытаниям.

Фото: Sunburnt Space

Компания Metakosmos отправила в полёт полезную нагрузку HELIOS – Suit in a Box, включающую датчики для перспективных космических скафандров. По словам разработчиков, главной задачей было не достижение космоса, а проверка работоспособности оборудования в реальных условиях полёта. Испытания охватывали интеграцию полезной нагрузки, проверку систем питания и связи, мониторинг телеметрии, механическую прочность конструкции и последующий анализ собранных данных.

Разработчики отмечают, что суборбитальные запуски позволяют проверить оборудование в условиях, которые невозможно полностью воспроизвести на Земле. Во время полёта аппаратура испытывает интенсивные ускорения, вибрации, изменение внешней среды и реальные динамические нагрузки, что помогает подтвердить расчёты и выявить возможные доработки перед более сложными миссиями.

Для самой Sunburnt Space этот запуск стал первым коммерческим этапом программы испытаний. Компания заявила, что намерена придерживаться принципа «запускать, анализировать и запускать снова», постепенно совершенствуя ракетную платформу.