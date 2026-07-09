Большой апдейт по Rocket Lab: статус разработки ракеты Neutron и планы на вторую половину 2026 года

Electron установила новый рекорд по запускам и принесла компании более $2 млрд заказов, тогда как первый полёт Neutron теперь ожидается не раньше конца 2026 года

Rocket Lab подвела итоги первой половины 2026 года, сообщив о рекордном росте числа контрактов и выручки благодаря ракете Electron. Одновременно компания подтвердила, что первый запуск новой многоразовой ракеты среднего класса Neutron после январской аварии переносится на четвёртый квартал года.

За первый квартал Rocket Lab заключила 36 новых контрактов: 31 — на запуски Electron и её гиперзвуковой версии HASTE, ещё 5 — на полёты Neutron. Общий портфель заказов компании превысил 70 миссий, а стоимость подписанных контрактов достигла примерно $2,2 млрд. Из этой суммы около 41,5 % приходится непосредственно на пусковые услуги. Квартальная выручка впервые превысила $200 млн, достигнув $200,3 млн — на 63,5 % больше, чем годом ранее.

Спрос на Electron продолжает расти. В феврале компания BlackSky заказала ещё 4 запуска спутников Gen-3, увеличив общее число совместных миссий до 17 с 2019 года. Компания Anduril Industries заключила контракт стоимостью $30 млн на 3 гиперзвуковых испытательных полёта HASTE.

В мае Rocket Lab подписала крупнейший контракт в своей истории: неназванный заказчик приобрёл 5 запусков Neutron и 3 запуска Electron с планами миссий в 2026–2029 годах. В июне NASA также выбрало Electron для трёх научных запусков с аппаратами PolSIR и TSIS-2, запланированных на 2027 год.

Фото: Rocket Lab

К настоящему моменту Electron выполнила более 90 запусков, благодаря чему Rocket Lab остаётся вторым по активности оператором орбитальных ракет после SpaceX. Первый запуск Electron в 2026 году вывел на орбиту два спутника европейской компании Open Cosmos.

Разработка Neutron идёт значительно сложнее. В январе во время гидростатических испытаний на предприятии в штате Мэриленд разрушился бак первой ступени. Позже глава компании Питер Бек сообщил, что причиной оказался производственный дефект: испытательный бак был изготовлен сторонним подрядчиком вручную, поскольку автоматическая линия укладки композитного волокна ещё не была введена в эксплуатацию.

В результате первый запуск, который ранее уже переносился с конца 2025 года на начало 2026-го, вновь сдвинули — теперь не ранее четвёртого квартала 2026 года.

По словам компании, новый бак уже изготовлен с небольшими изменениями конструкции для повышения запаса прочности, а дальнейшее производство будет полностью переведено на автоматизированную технологию. Одновременно продолжаются квалификационные испытания первой ступени, проверка конструкции на нагрузки при старте, возвращении и посадке, а также подготовка створок головного обтекателя, которые раскрываются для выпуска второй ступени и затем снова закрываются перед возвращением первой ступени. При этом Rocket Lab практически не раскрывает текущий статус испытаний двигателя Archimedes и программы посадки многоразовой ступени.