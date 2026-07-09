Японская ispace агрессивно расширяет присутствие в секторе лунной инфраструктуры: компания займётся доставкой и обслуживанием грузов на Луне

Компания договорилась со SpaceX об использовании Starship и запускает новый сервис «под ключ» — от подготовки миссии до работы полезной нагрузки на поверхности Луны

Японская компания ispace объявила о масштабном расширении своего бизнеса и намерена стать поставщиком комплексной лунной инфраструктуры. На конференции SpaceTide 2026 компания представила новое направление Lunar Asset Integrator, которое позволит заказчикам получать полный цикл услуг по доставке оборудования на Луну — от проектирования миссии до эксплуатации грузов после посадки.

Ключевым элементом проекта станет сотрудничество со SpaceX. Грузы массой до 500 кг планируется доставлять на поверхность Луны с помощью корабля Starship. ispace возьмёт на себя планирование миссии, интеграцию полезной нагрузки, взаимодействие со SpaceX, размещение груза на борту, его выгрузку на Луне и последующее обслуживание с использованием собственной мобильной платформы Mobile Cargo System. Начало коммерческих перевозок намечено на 2030 год.

Источник: ispace

В компании подчёркивают, что не отказываются от разработки собственного посадочного аппарата ULTRA. Напротив, посадочные модули становятся частью более широкой стратегии, цель которой — превратить ispace из разработчика отдельных миссий в поставщика инфраструктуры для государственных и коммерческих лунных программ.

Новая стратегия появилась на фоне пересмотра программы полётов. Весной ispace отказалась от прежней линейки посадочных аппаратов в пользу единой платформы ULTRA и сменила поставщика двигателей. Из-за этого миссия CP-12 по программе NASA CLPS, которую американское подразделение компании готовит совместно с Draper, была перенесена с 2027 на 2030 год.

Несмотря на две неудачные попытки мягкой посадки аппаратов HAKUTO-R, компания продолжает развивать собственную лунную программу. До начала полётов на Starship ispace рассчитывает выполнить посадочные миссии в 2028 и 2029 годах, а уже в 2027 году — вывести на орбиту Луны аппарат, предназначенный для предоставления услуг связи и навигации.