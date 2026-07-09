Акции SpaceX упали ниже цены размещения после включения в индекс Nasdaq-100

Бумаги космической компании Илона Маска за сутки обновили минимум, несмотря на ожидания роста после выхода в один из главных биржевых индексов США

Акции SpaceX резко снизились менее чем через сутки после включения компании в индекс Nasdaq-100 7 июля. В ходе торгов бумаги опускались до чуть более $145 — ниже цены размещения в $150 и минимального уровня за всё время торгов. Позже котировки частично восстановились примерно до $148, однако за последние пять дней они потеряли более 13%, а по сравнению с июньским максимумом — около 35%.

Падение стало неожиданностью для части инвесторов, которые рассчитывали, что включение в Nasdaq-100 привлечёт дополнительный спрос со стороны индексных фондов и поддержит стоимость акций. Вместо этого бумаги продолжили снижение.

Инвесторов по-прежнему беспокоит высокая оценка компании. При рыночной стоимости почти $2 трлн SpaceX, по имеющимся данным, завершила прошлый год с убытком около $5 млрд при выручке свыше $18,5 млрд. Дополнительным фактором называют недавнее объединение с компанией xAI, которая также требует значительных инвестиций.

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На фоне снижения акций SpaceX её главный конкурент Blue Origin объявил о намерении впервые привлечь внешнее финансирование — $10 млрд при оценке компании в $130 млрд. Обе компании участвуют в разработке космических систем для будущих пилотируемых миссий NASA к Луне, однако прямое влияние этой новости на динамику акций SpaceX не подтверждается.

Давление на бумаги оказала и общая ситуация на американском рынке. По данным источника, настроения инвесторов ухудшились после новых ограничений США в отношении экспорта иранской нефти, что привело к очередному росту нефтяных цен и усилило волатильность на биржах.