Для испытаний высокоскоростного поезда РЖД строят опытный полигон длиной 1200 м

РЖД строит испытательный полигон для тестирования верхнего строения пути будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Длина опытного участка достигает почти 1200 м, он расположен на перегоне Саблино – Тосно в Ленинградской области.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На полигоне проведут испытания элементов инфраструктуры со скоростями движения более 200 км/ч. Специалисты изучат, как подвижной состав воздействует на путь и на землю, а также протестируют элементы безбалластного верхнего строения пути и инновационные рельсовые крепления. При безбалластном строении пути традиционный балластный слой (щебень, гравий или другой сыпучий материал) заменяют на сплошное несущее основание – обычно монолитную плиту или систему плит.

В РЖД также рассказали, что отдельные исследования посвящены инновационному стрелочному переводу. При длине 118 м он управляется восемью электрическими приводами и позволяет пропускать поезда в прямом направлении со скоростью до 400 км/ч и в боковом со скоростью 120 км/ч. Управлять переводом будет специально разработанный аппаратно-программный комплекс, пока не имеющий аналогов на российских железных дорогах.