В национальном мессенджере Max запустили публичные каналы для пользователей

Речь уже не о тестировании

Сети и серверы

В мессенджере Max пользователи Android получили возможность создавать публичные каналы, а также переводить уже существующие приватные каналы в открытый формат. В ближайшие дни эта функция станет доступна в десктопной и веб-версиях сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Max.

Изображение: Max

Для создания публичного канала необходимо открыть раздел «Чаты», выбрать создание нового канала, указать его название, описание и изображение, а затем подтвердить создание. После этого потребуется подключить «Цифровой ID», если он еще не оформлен, и перевести канал в статус публичного, выбрав уникальную ссылку. Изменить статус существующего приватного канала можно через его настройки.

По данным компании, в июле число публичных и приватных каналов в Max превысило 10 млн, а их совокупная аудитория достигла 430 млн подписчиков. Ранее сообщалось, что количество пользователей платформы превысило 125 млн.

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