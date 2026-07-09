В национальном мессенджере Max запустили публичные каналы для пользователей

В мессенджере Max пользователи Android получили возможность создавать публичные каналы, а также переводить уже существующие приватные каналы в открытый формат. В ближайшие дни эта функция станет доступна в десктопной и веб-версиях сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Max.

Изображение: Max

Для создания публичного канала необходимо открыть раздел «Чаты», выбрать создание нового канала, указать его название, описание и изображение, а затем подтвердить создание. После этого потребуется подключить «Цифровой ID», если он еще не оформлен, и перевести канал в статус публичного, выбрав уникальную ссылку. Изменить статус существующего приватного канала можно через его настройки.