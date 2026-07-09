Samsung не успевает выпускать Galaxy S26: в Южной Корее новые флагманы расходятся как горячие пирожки

Компания Samsung решила нарастить выпуск смартфонов серии Galaxy S26 на фоне очень высоких продаж — они превышают первоначальные прогнозы. По данным ETNews, в июле производственный план был увеличен с 1 млн до 1,5 млн устройств.

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Galaxy S26 уже стали самой ходовой линейкой смартфонов Samsung на рынке Южной Кореи. Аналитики связывают высокий интерес покупателей сразу с несколькими факторами: агрессивными скидками, масштабными промоакциями и ожиданиями возможного роста цен на электронику из-за продолжающегося дефицита чипов памяти.

Одним из главных стимулов продаж стала акция Samsung Electronics Appreciation Festival With The People. В ее рамках покупатели могли получить возврат 20% стоимости устройства в виде цифровых сертификатов Digital Onnuri Gift Certificates. После запуска программы продажи Galaxy S26 на крупных корейских площадках — 11st и Coupang — выросли примерно втрое.

Рост спроса уже повлиял на доступность смартфонов. В официальном онлайн-магазине Samsung сроки доставки Galaxy S26 начали переноситься на август. Компания намерена оценить результаты июльских продаж и при необходимости дополнительно увеличить объем производства в следующем месяце.